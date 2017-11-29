 عملة “بيتكوين” تكسر حاجز 11 ألف دولار لأول مرة في تاريخها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عملة “بيتكوين” تكسر حاجز 11 ألف دولار لأول مرة في تاريخها المملكة تجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 85 متطوعا ببر الشرقية يشاركون في حفظ النعمة ببقيق خالد الفيصل: سؤالي لأهالي جدة: ماذا أنتم فاعلون بهذا المشروع؟ وهل ستحافظون عليه؟ أم سنسمع غداً بعد تخريبه عبارة: من المسؤول؟” هيئة الترفيه تواصل فعالياتها لموسم الشتاء تبادل إطلاق النار بين مليشيات الانقلاب في صنعاء دياز: الهلال فريق كبير لا ينكسر.. وعلينا النهوض به فريق عمل من منطقة الرياض يطلع على برنامج التوطين بمنطقة القصيم ولي العهد يستعرض مع رئيس مجلس وزراء بلغاريا العلاقات الثنائية بين البلدين إنطلاق معرض ” تبوك آرتس ” الأول بمنطقة تبوك غداً محكمة هندية تقضي بإعدام 3 أشخاص لإدانتهم باغتصاب وقتل فتاة الإسكان: 3079 وحدة سكنية تنتظر المستفيدين من الدعم السكني في 7 مدن ت
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

عملة “بيتكوين” تكسر حاجز 11 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

عملة “بيتكوين” تكسر حاجز 11 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
المناطق_وكالات

نجحت العملة الرقمية “بيتكوين” في اختراق حاجز الـ11 آلاف دولار كأعلى مستوى تاريخي وصلت إليه منذ بدء التداول عليها قبل نحو 9 سنوات، في 3 يناير 2009. بحسب قناة «العربية».

وقفزت المكاسب المتزايدة بالقيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 168 مليار دولار.

وكان سعر بيتكوين وصل إلى 997.69 دولار في مطلع يناير من العام الجاري.

وتتزايد المخاوف من حدوث فقاعة للعملة الرقمية “بيتكوين”، بعد الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة وفي وقت قصير.

وأدى صعود قيمة العملة المشفرة لنحو 9 أمثالها منذ مطلع العام إلى تحذيرات متعددة من فقاعة في السوق، بينما يبدي المستثمرون من المؤسسات عزوفا عاما عن العملة.

لكن المستثمرين الأفراد وبعض صناديق التحوط والمكاتب العائلية يشترون بكثافة في السوق.

والبيتكوين هي عبارة عملة إلكترونية (وهمية أو افتراضية)، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا وجود ماديا أو ملموسا لها كباقي العملات الأخرى كالدولار والإسترليني، وتستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة أو بنوك مركزية.

وتعتمد عملة بيتكوين على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات، وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

خرجت البيتكوين للنور بهدف تغيير الاقتصاد العالمي بطريقة مماثلة لما أحدثته أساليب النشر على الإنترنت والمواقع الإلكترونية من تغيير، نقل جزء كبير من الإعلام إلى الـonline.

وقد تم نشر أول سعر تداول بين هذه العملة والدولار وكان 1 بيتكوين يبلغ 0.001 دولار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>