عملة “بيتكوين” تكسر حاجز 11 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

نجحت العملة الرقمية “بيتكوين” في اختراق حاجز الـ11 آلاف دولار كأعلى مستوى تاريخي وصلت إليه منذ بدء التداول عليها قبل نحو 9 سنوات، في 3 يناير 2009. بحسب قناة «العربية».

وقفزت المكاسب المتزايدة بالقيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 168 مليار دولار.

وكان سعر بيتكوين وصل إلى 997.69 دولار في مطلع يناير من العام الجاري.

وتتزايد المخاوف من حدوث فقاعة للعملة الرقمية “بيتكوين”، بعد الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة وفي وقت قصير.

وأدى صعود قيمة العملة المشفرة لنحو 9 أمثالها منذ مطلع العام إلى تحذيرات متعددة من فقاعة في السوق، بينما يبدي المستثمرون من المؤسسات عزوفا عاما عن العملة.

لكن المستثمرين الأفراد وبعض صناديق التحوط والمكاتب العائلية يشترون بكثافة في السوق.

والبيتكوين هي عبارة عملة إلكترونية (وهمية أو افتراضية)، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا وجود ماديا أو ملموسا لها كباقي العملات الأخرى كالدولار والإسترليني، وتستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة أو بنوك مركزية.

وتعتمد عملة بيتكوين على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات، وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

خرجت البيتكوين للنور بهدف تغيير الاقتصاد العالمي بطريقة مماثلة لما أحدثته أساليب النشر على الإنترنت والمواقع الإلكترونية من تغيير، نقل جزء كبير من الإعلام إلى الـonline.

وقد تم نشر أول سعر تداول بين هذه العملة والدولار وكان 1 بيتكوين يبلغ 0.001 دولار.