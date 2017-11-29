رابح صقر في الدمام ضمن «حفلات السعودية».. غداً

تقدم الهيئة العامة للترفيه ضمن روزنامة الشتاء عدد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، ويأتي في مقدمتها حفلة غنائية للفنان رابح صقر في الصالات الخضراء بالدمام يوم الخميس 30 نوفمبر، وذلك ضمن “حفلات السعودية” التي تقدمها الهيئة خلال موسم الشتاء.

وفي هذا الصدد أعلنت الهيئة عن تقديمها مجموعة من الحفلات الغنائية ضمن “حفلات السعودية” في عدد من مناطق المملكة، وذلك لما لمسته من اهتمام مباشر من الجماهير بالحفلات، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب في تنويع المحتوى الترفيهي وتقديم المزيد من الخيارات المناسبة لكافة شرائح المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى مواصلة جهودها القائمة لدعم صناعة الترفيه والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، مؤكدة في الوقت نفسه اهتمامها بتقديم كل ما هو جديد في هذا المجال؛ بما يتناسب مع اهتمامات الجمهور من الفعاليات المحلية والعالمية في مختلف المدن السعودية.