محافظ الخرج يستقبل مدير مستشفى الملك خالد

استقبل محافظ محافظة الخرج الأستاذ : مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بعد ظهر اليوم الاربعاء الموافق: ١٤٣٩/٣/١١هـ مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي / فهد الممخور والذي صدر مؤخراً قرار تكليفة لاستلام مهام عمله مديراً للمستشفى .

وقدم المحافظ التهنئة للممخور داعياً إلى مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات الصحية المقدمة مؤكداً دعمه المستمر للمستشفى والبحث عن سبل تحسين الخدمات الصحيه بالمحافظه وتفعيل البرامج التطوعيه والشراكة المجتمعية الفعالة بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة وذلك بما يحقق رضا المستفيدين من الخدمات الصحيه .