 مجلة أمريكية تنشر بحثا باسم جامعة الملك فيصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مجلة أمريكية تنشر بحثا باسم جامعة الملك فيصل

مجلة أمريكية تنشر بحثا باسم جامعة الملك فيصل
المناطق_وكالات

نشرت مجلة (INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE) الأمريكية العلمية بحثاً علمياً باسم جامعة الملك فيصل بالهفوف قام بإعداده الدكتور فلاح الدهمشي عضو هيئة التدريس بقسم الاتصال والإعلام بالجامعة تناول فيه مصادر أخبار عاصفة الحزم عند الشباب السعودي.

وكشفت الدراسة أن عاصفة الحزم ساهمت في شيوع ظاهرة استخدام مواقع وسائل الاتصال الاجتماعي في المملكة بين الأوساط الشبابية، إلى جانب تصدر حسابات وسائل الإعلام السعودية على تلك المواقع المصادر التي يعتمد عليها الشباب السعودي في متابعة أخبار (العاصفة) وارتفاع رغباتهم في الحصول على المعلومات.

وبينت الدراسة أن المواقع الإعلامية السعودية التابعة للوسائل الإعلامية التقليدية أو الجديدة كانت الهدف الأول للحصول على المعلومة لدى الشباب السعودي وذلك بسبب تناولها الأحداث والقضايا من المنظور المحلي السعودي متقدمة بذلك على الوسائل العربية والأجنبية.

وأشار الدكتور الدهمشي إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من الذكور والإناث الشباب في مدى متابعتهم للأخبار ذات العلاقة، مضيفا أن الدراسة أظهرت تبعا لمتغير العمر إلى اختلاف نظرة الكبار إلى شبكات التواصل الاجتماعي أثناء عاصفة الحزم، إلى جانب مستوى الرضا لديهم أقل من الشباب الذين يفتقدون للخبرة الكافية التي تمكنهم من الحكم على المحتويات المنشورة.

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