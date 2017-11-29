 النصر يرتقي لوصافة الدوري بثلاثية في مرمى الفتح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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النصر يرتقي لوصافة الدوري بثلاثية في مرمى الفتح

النصر يرتقي لوصافة الدوري بثلاثية في مرمى الفتح
المناطق_الرياض

واصل النصر سلسلة نتائجه الإيجابية بعد أن حقق فوزه الثالث توالياً في الدوري السعودي للمحترفين بعد انتصاره اليوم الأربعاء على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهات الجولة الـ12 من الدوري.

أحرز البرازيلي برونو أوفيني الهدف الأول للنصر عن طريق رأسية في الدقيقة 27، قبل أن يضيف حسن الراهب الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 35، بعد صناعة مميزة من يحيى الشهري الذي أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بصناعته 45 هدفاً متخطياً البرازيلي كماتشو الذي صنع 43 هدف.

واستطاع المدافع محمد أمان من تقليص الفارق للفتح بتسجيله الهدف الأول للفتح في الدقيقة 51، وتمكن ويليام جيبور من تأمين الفوز النصراوي بالهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار ارتقى النصر إلى وصافة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عن النقطة 15 في المركز السادس.

وفي المباراة الأخرى، استعاد الرائد نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولات الثلاث الماضية، بعدما انتزع فوزا ثمينا بهدفين دون رد من ضيفه الفيحاء.

وافتتح إسماعيل بانجورا التسجيل للرائد، في الدقيقة 67، فيما أضاف سلطان السوادي الهدف الثاني، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الرائد إلى تسع نقاط، في المركز الثالث عشر، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند عشر نقاط، في المركز الحادي عشر، مؤقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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