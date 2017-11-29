أمين الجوف يكرم مدير وحدة الأمن والسلامة

كرم أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني في مكتبه ، مدير وحدة الأمن والسلامة بأمانة منطقة الجوف الاستاذ فارس بن ضميري الرويلي، نظير تميزه في عمله ومتابعته المستمرة لأمن وسلامة المباني الإدارية والحدائق .
وقدم الرويلي شكره وتقديره لأمين منطقة الجوف على هذا التكريم مؤكداً أن ماقدمه هو نتاج الدعم المستمر من أمين المنطقة وتعاون فريق العمل بادارة وحدة الأمن والسلامة ، متمنياً له ولزملاءه العون على تحمل المسؤولية وتأدية الاعمال المنوطه بهم على أكمل وجه .
حضر التكريم مدير عام إدارة الموارد البشرية خويطر بن متعب الدغمي .
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