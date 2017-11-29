 أمين الجوف يكرم مدير وحدة الأمن والسلامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمين الجوف يكرم مدير وحدة الأمن والسلامة

أمين الجوف يكرم مدير وحدة الأمن والسلامة
المناطق_الجوف
كرم أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني في مكتبه ، مدير وحدة الأمن والسلامة بأمانة منطقة الجوف الاستاذ فارس بن ضميري الرويلي، نظير تميزه في عمله ومتابعته المستمرة لأمن وسلامة المباني الإدارية والحدائق .
وقدم الرويلي شكره وتقديره لأمين منطقة الجوف على هذا التكريم مؤكداً أن ماقدمه  هو نتاج  الدعم المستمر من أمين المنطقة وتعاون فريق العمل بادارة وحدة الأمن والسلامة ، متمنياً له ولزملاءه العون على تحمل المسؤولية وتأدية الاعمال المنوطه بهم على أكمل وجه .
حضر التكريم مدير عام إدارة الموارد البشرية خويطر بن متعب الدغمي .

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