أمين الجوف يكرم مدير وحدة الأمن والسلامة

وقدم الرويلي شكره وتقديره لأمين منطقة الجوف على هذا التكريم مؤكداً أن ماقدمه هو نتاج الدعم المستمر من أمين المنطقة وتعاون فريق العمل بادارة وحدة الأمن والسلامة ، متمنياً له ولزملاءه العون على تحمل المسؤولية وتأدية الاعمال المنوطه بهم على أكمل وجه .

حضر التكريم مدير عام إدارة الموارد البشرية خويطر بن متعب الدغمي .