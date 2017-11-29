 حملة “وطن بلا مخالف” في الخرج تطيح بأكثر من 600 مخالفا .. والحملة لا زالت مستمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حملة “وطن بلا مخالف” في الخرج تطيح بأكثر من 600 مخالفا .. والحملة لا زالت مستمرة

حملة “وطن بلا مخالف” في الخرج تطيح بأكثر من 600 مخالفا .. والحملة لا زالت مستمرة
المناطق_أشرف العصيمي

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها شرطة محافظة الخرج بمشاركة الدوريات الأمنية والمرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة  ودوريات أمن الطرق و الجوزات ومديرية الزراعة ومكتب العمل  منذ انطلاقة الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل  “وطن بلا مخالف” عن ضبط أكثر من 600 عاملا  مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل جرى إحالتهم للجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة لهم.

وسوف تستمر و تتواصل الجهود الميدانية  لحملة “وطن بلا مخالف”  في جميع أرجاء المحافظة والمراكز التابعة لها بمتابعة واشراف من العقيد منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة محافظة الخرج.

هذا وقد دعت  الجهات الحكومية المشاركة في حملة وطن بلا مخالف في محافظة الخرج   إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل  أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.

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