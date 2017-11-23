نائب أمير جازان يرعى الحفل الختامي لبرنامج ” عناية ” لرعاية اليتيم بجمعية العارضة ..

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بالبرامج المقدمة لرعاية الأيتام والعناية بهم وتقديم كافة الخدمات لهذه الفئة الغالية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين عبر مختلف الجهات الحكومية والخيرية جاء ذلك خلال رعايته مساء اليوم الحفل الختامي لبرنامج ” عناية ” رعاية اليتيم الذي نفذته جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجازان ومؤسسة السبيعي الخيرية , وذلك بقاعة الاحتفالات في فندق رايدسون بلو بمدينة جيزان.

وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة شيخين بن محمد العبدلي كلمة استعرض فيها أهم الإنجازات والنتائج التي حققها البرنامج الذي استفاد منه أكثر من “50” يتيماً على مدى أربع سنوات ، من خلال ما قدمه البرنامج من دعم مادي ومعنوي وتربوي للأيتام المستفيدين منه بما يسهم غرس قيم حب العلم والتعلم وتنمية قدرات ومهارات الأيتام بما يحقق الأهداف المرجوة من البرنامج ويجعل اليتيم متفاعلاً مع مجتمعه مؤثراً فيه.

عقب ذلك ألقى الطالب ياسر بن أحمد الجابري كلمة المستفيدين من خدمات برنامج ” عناية ” لرعاية اليتيم ،أعرب فيها عن سعادته والمستفيدين من البرنامج وما حصلوا عليه طيلة فترة تنفيذه.