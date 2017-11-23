 نائب أمير جازان يرعى الحفل الختامي لبرنامج ” عناية ” لرعاية اليتيم بجمعية العارضة .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان يرعى الحفل الختامي لبرنامج ” عناية ” لرعاية اليتيم بجمعية العارضة ..

نائب أمير جازان يرعى الحفل الختامي لبرنامج ” عناية ” لرعاية اليتيم بجمعية العارضة ..
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اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بالبرامج المقدمة لرعاية الأيتام والعناية بهم وتقديم كافة الخدمات لهذه الفئة الغالية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين عبر مختلف الجهات الحكومية والخيرية جاء ذلك خلال رعايته مساء اليوم الحفل الختامي لبرنامج ” عناية ” رعاية اليتيم الذي نفذته جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجازان ومؤسسة السبيعي الخيرية , وذلك بقاعة الاحتفالات في فندق رايدسون بلو بمدينة جيزان.

وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة شيخين بن محمد العبدلي كلمة استعرض فيها أهم الإنجازات والنتائج التي حققها البرنامج الذي استفاد منه أكثر من “50” يتيماً على مدى أربع سنوات ، من خلال ما قدمه البرنامج من دعم مادي ومعنوي وتربوي للأيتام المستفيدين منه بما يسهم غرس قيم حب العلم والتعلم وتنمية قدرات ومهارات الأيتام بما يحقق الأهداف المرجوة من البرنامج ويجعل اليتيم متفاعلاً مع مجتمعه مؤثراً فيه.

عقب ذلك ألقى الطالب ياسر بن أحمد الجابري كلمة المستفيدين من خدمات برنامج ” عناية ” لرعاية اليتيم ،أعرب فيها عن سعادته والمستفيدين من البرنامج وما حصلوا عليه طيلة فترة تنفيذه.

مثمناً الرعاية التي يجدها الأيتام بمختلف مناطق وطننا العزيز من قبل ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ والجهود التي بذلت من قبل الجمعية الخيرية بالعارضة والجهات الداعمة والمتعاونة معها , راجياً الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من دعم وأسهم في تنفيذ البرنامج.

عقب ذلك ألقيت كلمة مؤسسة السبيعي الخيرية الداعمة للبرنامج ألقاها مساعد الرئيس العام للمؤسسة حسن الشريم أستعرض فيها مساهمة المؤسسة في إنجاح البرنامج الذي نفذ في نسخته الأولى بمحافظة العارضة وواصلت العمل على التوسع في تنفيذ البرنامج حتى بلغت “16” برنامجاً تنفذ في مختلف المناطق.
وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة جازان الجهات الداعمة والراعية لبرنامج “عناية” لرعاية اليتيم , وتسلم سموه درعاً تذكارياً بالمناسبة.
حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان د. مريع بن حسين القحطاني وفضيلة رئيس محكمة الأستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ووكيل إمارة منطقة جازان المكلف محمد بن سعيد الحجري ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم ووكيل الإمارة للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة ومحافظ العارضة نايف بن لبدة وعدد من المسؤولين.

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