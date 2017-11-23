” تعليم الليث ” يحتفل باليوم العالمي للجودة في التعليم

شهدت مدارس إدارة التعليم في محافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها ، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للجودة في التعليم لعام 2017 ، تحت شعار ” جودة القيادة التربوية … تصنع الفرق “.

ودعا مدير التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، قادة وقائدات المدارس إلى ضرورة تبني شعار هذا العام جودة القيادة التربوية .. تصنع الفرق ، من خلال الممارسة الفعلية للجودة الشاملة ، وتطبيقها في العملية التعليمية في بعديها التربوي والإداري، من خلال القيادة الناجحة للمدرسة ، والاهتمام بعمليات التحسين المستمر ، و تحقيق النجاح النوعي للطلاب والطالبات، و حثِّ المعلمين والمعلمات على تحقيق الإتقان في سائر أعمالهم ، وتمكينهم من الالتحاق بدورات تدريبية تربوية ترفع من مستوى تدريسهم للمادة، وتنعكس إيجابياً على عطائهم مع طلابهم.

والاهتمام بنشر ثقافة الجودة والتميز وتشجيع وتبني المبادرات الناجحة والمتميزة .

من جانبه قال رئيس قسم الجودة الشاملة، الدكتور حسن بن محمد المهداوي، إن البرنامج اشتمل على عدد من على من الفعاليات والمناشط التربوية لتفعيل ، من خلال تخصيص الإذاعة الصباحية، وحصص الأنشطة والفعاليات الأخرى للتعريف بالجودة الشاملة ومجالاتها، وبيان أهميتها وإقامة المعارض والأركان المتنوعة ، وبث الرسائل التعريفية بالجودة وأسسها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى تكريم سفراء الجودة وصناع التميز من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأوضح “المهداوي” بأن الاحتفاء بهذا اليوم هو تنفيذ لنتائج المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة الذي دعت له منظمة اليونسكو، بتخصيص يوم للجودة الشاملة في التعليم العام.

وعلى صعيد آخر تقيم ادارة التعليم صباح غد الخميس ممثلة في قسم الجودةالشاملة، لقاء بعنوان قيادةالعمليات الصفية..المعايير والتطبيقات ” يقدمه مدير عام مدارس شعاع المعرفة الأهلية بمكة المكرمة الدكتور محمد بن عيسى الشاعري ، في تمام الساعة العاشرة صباحا بمجمع النشاط الطلابي.