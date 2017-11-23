جامعة الامام عبد الرحمن توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي لاعتماد 6 برامج اكاديمية

وقع وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د.عبد الله بن حسين القاضي صباح امس اتفاقية مشاريع الاعتماد البرامجي مع هيئة تقويم التعليم – المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي والتي يمثلها ا.د. احمد بن يحي الجبيلي المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي وتتضمن الاتفاقية اعتماد ست برامج اكاديمية مختلفة وهي برنامج الفيزياء بكلية التربية و برنامج هندسة المباني بكلية العمارة و برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب و برنامج اللغة العربية بكلية الآداب وبرنامج التصميم الداخلي بكلية التصاميم و برنامج تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة بكلية التصاميم وحضر توقيع الاتفاقية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عادل بن إبراهيم العفالق و عدد من عمداء وعميدات الكليات .

من جانبه قال الدكتور عبد الله القاضي ان الجامعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية الى اعتماد برامجها الست وهذا ما يؤكد حرص إدارة الجامعة على اعتماد كافة برامج الجامعة ، ومن هذا المنطلق تم توقيع الاتفاقية لاعتماد هذه البرامج والتي سوف تكون إضافة الى الجامعة والى برامجها الاكاديمية لتكون امتدادا للبرامج الاكاديمية المعتمدة سابقاً ، مضيفا بان جامعة الامام عبدالرحمن تسعى وبشكل مستمر على اتاحة اعتماد كافة برامجها لتكون ملائمة لمتطلبات سوق العمل بما يضمن قوة المخرجات لطالبي العمل و اتاحة فرص وظيفية للطلاب والطالبات .

من جانبه اكد الدكتور احمد الجبيلي ان هذه الاتفاقية هي امتداد لحفاظ الجامعة على مكانتها العلمية و المحافظة على التقويم الدائم لبرامجها بحيث تقدم مخرجات ممتازة للمجتمع وبعد ما حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي واعتمادات أخرى سواء محلية او دولية تواصل الجامعة اعتماد 6 من البرامج في مختلف التخصصات النوعية والتي ستكون مخرجاتها موجة لسوق العمل وللمستفيدين لتكون ذات مخرجات متميزة من الطلبة بإذن الله.

وأضاف ان جامعة الامام عبدالرحمن بالدمام وضعت خطة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020و بإذن الله بحسب الخطة المشتركة بين المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي كممثل لهيئة تقويم التعليم وبين الجامعة فان الجامعة سننتهي من اعتماد جميع برامجها بحيث تكون معتمدة بالكامل بحلول عام 2020 وهذه نقله نوعية للجامعة ، واذا استمرت في هذا المسار ان شاء الله ستكون في مصاف الجامعات المرموقة عالميا ولن تكون منافستها على المستوى المحلي فقط ، مشيرا الى ان هناك عدد من الجامعات تسعى أيضا للاعتماد سواء حكومية او اهليه وهي شاركت الان في العملية التقويمية لتقويم لمساراتها الاكاديمية لتشعر هي انها في منافسة مع الجامعات الأخرى.

وأكد المشرف العام على عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الكويتي أن هذه البرامج الست استوفت متطلبات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي كما أنها أعدت تقرير الدراسة الذاتية وفق الجدول الزمني المعد من عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي والموافق عليه من مجلس الجامعة لاعتماد جميع برامج الجامعة في جلسته في ديسمبر 2015م ويبلغ عدد البرامج الأكاديمية التي تشملها الخطة أكثر من 55 برنامجاً أكاديمياً في الفترة من 2016 – 2021

الى جانب ذلك اطلع الدكتور احمد الجبيلي وحدة دعم القرار التابعة لوكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع و التي توفر البيانات والإحصائيات المهمة التي تساهم في اتخاذ القرار الصائب.