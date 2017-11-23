كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتضن المعرض الإبداعي السادس الأحد القادم

ينطلق الأحد المقبل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المعرض الإبداعي السادس والذي تقيمه كلية إدارة الاعمال بدعم من عمادة شؤون الطلاب في الجامعة حيث تحتضن الساحة المقابلة لمبنى 600 الفعالية لمدة 5 أيام وذلك في أقسام الطالبات بحي الراكة.

من جانبها ذكرت وكيلة كلية إدارة الاعمال للطالبات الدكتورة عفاف بنت عبد الله السالم بأن هذه الفعالية تعد من الفعاليات المميزة في الكلية، وسعيًا من كلية إدارة الأعمال نحو تخريج جيل ريادي يجمع بين المادة العلمية النافعة، والتطبيق العملي المُعزّز كانت فكرة إنشاء المشاريع الصغيرة والتي من خلالها يتم إعداد طالبات رائدات في مجال الأعمال يخلقن فرصهن الوظيفية في ظل أجواء تنافسية تدفعهن نحو التميز والإبداع كما تتم دعوة جهات خارجية داعمة للمشاريع الصغيرة لإتاحة فرصة دعم المشاريع الواعدة.

وأضافت الدكتورة السالم بأن من أهداف هذا المعرض توظيف إمكانيات الطالبات، صقل مواهبهن وتدريبهن لاكتساب خبرات ومهارات أكثر في مجال الأعمال، تشجيع فكرة المشاريع وزيادة الإنتاجية، وتعزيز معنى التكافل الاجتماعي، كما يشارك في تنظيم المعرض فريق العمل المكون من مسؤولات وحدة شؤون الطالبات أ.سارة النشوان وأ.سارة النعيم و الطالبتين المتميزتين ريناد العمران ويارا الحميدان.