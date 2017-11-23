 بعد قفزاتها الكبيرة والسريعة .. تحذيرات من “فقاعة البتكوين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بعد قفزاتها الكبيرة والسريعة .. تحذيرات من “فقاعة البتكوين”

بعد قفزاتها الكبيرة والسريعة .. تحذيرات من “فقاعة البتكوين”
المناطق - وكالات

حذر خبراء اقتصاديون من أن العملة الرقمية “بتكوين” قد تكون وصلت إلى “منطقة الفقاعة”، بعد قفزات كبيرة وسريعة طرأت على قيمتها مؤخرا.

لكن التحذيرات كان لها تأثير محدود، مع دخول صناديق جديدة لتداول العملة الرقمية إلى السوق، وأيضا إقبال مستثمري التجزئة على شرائها.

وقفزت العملة فوق 11 ألف دولار مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا لليوم السادس على التوالي، بعد أن ربحت أكثر من ألف دولار في 12 ساعة فقط.

وبعد أن سجلت مكاسب بلغت أكثر من 1000 في المئة منذ بداية العام، صعدت “بتكوين” بما يصل إلى 15 بالمئة، الأربعاء.

وكانت بتكوين قد تجاوزت مستوى 10 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن تقفز فوق 11 ألف دولار بعد أقل من 12 ساعة لتصل إلى 11 ألفا و935 دولارا في بورصة “بيتستامب” ومقرها لوكسمبرغ، وهي إحدى أكبر وأكثر بورصات العملة الرقمية سيولة.

إلا أن “بتكوين” تراجعت بعد ذلك عن مستوى 11 ألف دولار.

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