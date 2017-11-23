 اكتشفت خيانة زوجها عبر “إنستجرام” .. فكيف استطاعت ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اكتشفت خيانة زوجها عبر “إنستجرام” .. فكيف استطاعت ؟!

اكتشفت خيانة زوجها عبر “إنستجرام” .. فكيف استطاعت ؟!
المناطق - وكالات

اكتشفت سيدة روسية خيانة زوجها لها بالصدفة البحتة، عندما كانت تتصفح بعض الصور على موقع “إنستجرام”.

وعثرت يوليا أغرانوفيتش على صورة على حساب سيدة أخرى، لكنها سرعان ما أدركت أن الصورة تظهر تماما ما تراه من شرفة غرفة نومها، ومعها تعليق “أضواء المدينة”، حسبما أفادت صحيفة “مترو”.

وبالتفتيش أكثر في حساب صاحبة الصورة، عثرت أغرانوفيتش على دليل الخيانة القاطع: صور زوجها.

وبمواجهة الزوج، حاول الأخير الإنكار في البداية، مدعيا أن وجه دعوة إلى أصدقائه للحضور إلى البيت بينما كانت الزوجة غائبة، والتقطت صديقة لأحدهم الصورة. إلا أن الزوج اعترف لاحقا بتعدد علاقاته النسائية.

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