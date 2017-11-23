“الإسكان”: مشاريعنا تمتاز بخدماتها وخياراتها المتنوعة والجودة والأسعار المناسبة !

أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن مشاريع الوزارة تشمل جميع مناطق المملكة، وتمتاز بخدماتها وخياراتها المتنوعة والجودة والأسعار المناسبة الميسرة لمختلف فئات المجتمع.

وأضاف السويلم عبر حسابه في «تويتر» أن كل فيلا في مشروع إسكان القنفذة تبلغ مساحتها 500 متر مربع، وأن جميع المشاريع تراعي الجودة في التنفيذ، كما تخضع لمتابعة متواصلة لإنجازها بالشكل الذي يلبّي تطلّعات المواطن ورغباته.

وأوضح أن جميع أقساط الوحدات السكنية ميسّرة، وأسعارها مدعومة، وذلك بما يتناسب مع قدرات المستفيدين في كل مشروع.