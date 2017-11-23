ضوابط جديدة للسعوديين المسافرين إلى تركيا .. اكتشفها الآن

أعلنت الجهات المختصة التركية أنه يتوجب على المسافر إبلاغ مدير الجمارك في أي من المطارات التركية في حال كان يحمل معه أمولاً تتجاوز 25 ألف ليرة أي ما يعادل 10 آلاف يورو أو ما يعادل هذه القيمة من الأشياء الثمينة.

وقالت السفارة السعودية في العاصمة التركية، إنه على كافة المواطنين السعوديين القادمين إلى تركيا الذين يصطحبون مجوهرات وأشياء ثمينة أن تسجل لدى جمارك المطار وألا تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار أمريكي وألا يكون ذلك بهدف تجاري وأن تكون برفقة المسافر عند مغادرته البلد.

وأضافت: المجوهرات والأشياء الثمينة التي يراد اصطحابها عند الخروج من تركيا والتي تتجاوز القيمة المحددة أعلاه يشترط أن تكون قد تم تسجيلها لدى مدير الجمارك عند دخول البلد أو أن يتم توثيق شرائها من تركيا بـ”الفواتير”.