 ضوابط جديدة للسعوديين المسافرين إلى تركيا .. اكتشفها الآن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ضوابط جديدة للسعوديين المسافرين إلى تركيا .. اكتشفها الآن “الإسكان”: مشاريعنا تمتاز بخدماتها وخياراتها المتنوعة والجودة والأسعار المناسبة ! اكتشفت خيانة زوجها عبر “إنستجرام” .. فكيف استطاعت ؟! بعد قفزاتها الكبيرة والسريعة .. تحذيرات من “فقاعة البتكوين” حسن الخاتمة .. شادية اعتزلت الفن في قمة مجدها للاعتكاف والتقرب إلى الله هل تعلم أن معظم تطبيقات أندرويد تخضع للمراقبة.. تفاصيل أكثر “داعش” يتبنى تفجير وزارة المالية في عدن دراسة: تزوج حتى لا تصاب بالخرف ! جامعة الامام عبد الرحمن توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي لاعتماد 6 برامج اكاديمية كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتضن المعرض الإبداعي السادس الأحد القادم ” تعليم الليث ” يحتفل باليوم العالمي للجودة في التعليم نائب أمير جازان يرعى الحفل الختامي لبرنامج ” عناية ” لرعاية اليتيم بجمعية العارضة ..
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

ضوابط جديدة للسعوديين المسافرين إلى تركيا .. اكتشفها الآن

ضوابط جديدة للسعوديين المسافرين إلى تركيا .. اكتشفها الآن
المناطق - الرياض

أعلنت الجهات المختصة التركية أنه يتوجب على المسافر إبلاغ مدير الجمارك في أي من المطارات التركية في حال كان يحمل معه أمولاً تتجاوز 25 ألف ليرة أي ما يعادل 10 آلاف يورو أو ما يعادل هذه القيمة من الأشياء الثمينة.

وقالت السفارة السعودية في العاصمة التركية، إنه على كافة المواطنين السعوديين القادمين إلى تركيا الذين يصطحبون مجوهرات وأشياء ثمينة أن تسجل لدى جمارك المطار وألا تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار أمريكي وألا يكون ذلك بهدف تجاري وأن تكون برفقة المسافر عند مغادرته البلد.

وأضافت: المجوهرات والأشياء الثمينة التي يراد اصطحابها عند الخروج من تركيا والتي تتجاوز القيمة المحددة أعلاه يشترط أن تكون قد تم تسجيلها لدى مدير الجمارك عند دخول البلد أو أن يتم توثيق شرائها من تركيا بـ”الفواتير”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>