 انقلاب اليمن ينهار .. تفجيرات واقتحامات و 13 قتيلا في اشتباكات بين الحوثي وقوات صالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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انقلاب اليمن ينهار .. تفجيرات واقتحامات و 13 قتيلا في اشتباكات بين الحوثي وقوات صالح

انقلاب اليمن ينهار .. تفجيرات واقتحامات و 13 قتيلا في اشتباكات بين الحوثي وقوات صالح
المناطق - وكالات

قتل 13 شخصا في الاشتباكات التي اندلعت، الأربعاء، في محيط جامع الصالح بالعاصمة اليمنية صنعاء بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وميلشيات الحوثي.

ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية” فقد قتل 4 عناصر من قوات صالح و9 من ميليشيات الحوثي في المواجهات الذي دارت بينهما في صنعاء. وحرق أنصار صالح مركبة عسكرية للحوثيين في مواجهات في الحي السياسي بصنعاء.

وامتدت الاشتباكات إلى الحي السياسي وشارع بغداد، حيث حاولت الميليشيات اقتحام منزل القائد العسكري في قوات صالح.

من جهتها، قالت ميليشيات الحوثي إنها أسرت عددا من العسكريين الموالين لعلي عبدالله صالح داخل جامع الصالح. وتسببت الاشتباكات في قطع عدة شوارع وسط صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بين حليفي الانقلاب على إثر محاولة الحوثيين التمركز في جامع الصالح، الذي يقولون إن صالح يقوم بتخزين أسلحة في أنفاق أسفل المسجد.

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