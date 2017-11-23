 “واتس آب”.. التغلب على أكبر مشكلتين واجهتا مستخدميه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“واتس آب”.. التغلب على أكبر مشكلتين واجهتا مستخدميه دراسة: تواضع الرئيس ينعكس على إبداع مرؤوسيه ! انقلاب اليمن ينهار .. تفجيرات واقتحامات و 13 قتيلا في اشتباكات بين الحوثي وقوات صالح ضوابط جديدة للسعوديين المسافرين إلى تركيا .. اكتشفها الآن “الإسكان”: مشاريعنا تمتاز بخدماتها وخياراتها المتنوعة والجودة والأسعار المناسبة ! اكتشفت خيانة زوجها عبر “إنستجرام” .. فكيف استطاعت ؟! بعد قفزاتها الكبيرة والسريعة .. تحذيرات من “فقاعة البتكوين” حسن الخاتمة .. شادية اعتزلت الفن في قمة مجدها للاعتكاف والتقرب إلى الله هل تعلم أن معظم تطبيقات أندرويد تخضع للمراقبة.. تفاصيل أكثر “داعش” يتبنى تفجير وزارة المالية في عدن دراسة: تزوج حتى لا تصاب بالخرف ! جامعة الامام عبد الرحمن توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي لاعتماد 6 برامج اكاديمية
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

“واتس آب”.. التغلب على أكبر مشكلتين واجهتا مستخدميه

“واتس آب”.. التغلب على أكبر مشكلتين واجهتا مستخدميه
المناطق - وكالات

قام واتس آب بإطلاق تحديث جديد يهدف لإصلاح مشكلتين أزعجتا المستخدمين طوال الفترة الماضية. ويتمثل التغيير الأكبر في إمكانية تشغيل فيديوهات يوتيوب مباشرة داخل التطبيق وذلك من خلال وضع “صورة داخل صورة”.

ونتيجة ذلك عند النقر على رابط يوتيوب في المحادثة سيتم عرض الفيديو داخل التطبيق بحسب “روسيا اليوم”.

وهذا يعني أنه يمكنك مشاهدة فيديوهات يوتيوب ومراسلة أصدقائك في الوقت نفسه بالإضافة إلى التنقل بين المحادثات المختلفة دون إيقاف تشغيل الفيديو أو إغلاقه. ومع ذلك يبدو أن الخدمة لا تعمل بشكل صحيح حتى الآن كما يعتقد WABetaInfo أن العديد من المشاكل المتعلقة بالخدمة ستظهر عما قريب.

ويقدم التحديث الأخير تسهيلات تتعلق بتسجيل الرسائل الصوتية الطويلة فبدلا من الاضطرار للنقر على زر التسجيل طول فترة التسجيل يمكنك الضغط على رمز الميكرفون وسحب القفل إلى الأعلى ليبدأ التشغيل دون استخدام الأصبع.

تجدر الإشارة إلى أن واتس آب أتاحت التحديث على هواتف IOS فقط ولكن من المرجح أن تتوفر الميزة على نظام أندرويد في المستقبل القريب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>