في الدوري السعودي .. 5 أندية محترفة “رابحة” و 8 “خاسرة”

خسرت أندية الدوري السعودي للمحترفين (14 ناديا)، 16 مليون ريال خلال العام الماضي (من بداية يوليو 2016 حتى نهاية يونيو2017)، بعد تحقيقها إيرادات بقيمة 1.95 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 1.97 مليار ريال.

ووفقا لتحليل نشرته صحيفة “الاقتصادية”، فقد جاء تسجيل العجز في ميزانيات الأندية الـ 14 بسبب الخسائر التي سجلها ناديا الشباب والنصر، التي بلغت 61.1 مليون ريال للأول، و13 مليون ريال للثاني.

ومن بين الـ 14 ناديا، سجلت خمسة أندية فائضا أو أرباحا صافية في دخلها للعام الماضي، حقق ناد واحد استقرارا في نتائجه المالية، بينما التي خسرت (سجلت عجزا) ثمانية أندية خلال العام الماضي.

وتصدر نادي الهلال، الأندية الرابحة أو المسجلة فائضا في ميزانياتها، بعد أن ربح 39.4 مليون ريال العام الماضي، تلاه نادي الأهلي بقيمة 28.4 مليون ريال، ثم نادي أحد بقيمة 15 مليون ريال.

رابعا، جاء نادي اتحاد جدة بفائض قيمته 6.5 مليون ريال العام الماضي، تلاه نادي الفيحاء خامسا بقيمة مليوني ريال. بينما استقرت ميزانية نادي الرائد بدون عجز أو فائض، حيث ربح فقط عشرة آلاف ريال، مسجلا إيرادات ومصروفات بنحو 30.9 مليون ريال.

على الجانب الآخر، تصدر نادي الشباب الأندية الثمانية الخاسرة المسجلة عجزا في ميزانياتها العام الماضي، بقيمة 61.1 مليون ريال، تلاه نادي النصر بقيمة 13 مليون ريال، ثم نادي التعاون بقيمة 12.7 مليون ريال.

رابعا وخامسا جاء ناديا الاتفاق والقادسية بعجز قيمته 7.5 مليون ريال لكل منهما، سادسا نادي الفيصلي بقيمة 3.2 مليون ريال، ثم نادي الباطن بقيمة 1.7 مليون ريال، وأخيرا نادي الفتح بعجز قيمته نصف مليون ريال تقريبا.