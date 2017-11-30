 كأس إسبانيا.. برشلونة إلى ثمن النهائي بخماسية في مرمى مورسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كأس إسبانيا.. برشلونة إلى ثمن النهائي بخماسية في مرمى مورسيا

كأس إسبانيا.. برشلونة إلى ثمن النهائي بخماسية في مرمى مورسيا
المناطق - وكالات

تأهل فريق برشلونة حامل اللقب إلى دور ثمن النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه مورسيا من الدرجة الثالثة 5-صفر اليوم في إياب الدور الرابع.

وتأهل فريق اشبيلية بفوزه على ضيفه قرطاجنة من الدرجة الثالثة بأربعة أهداف دون رد ، وحقق فريق لييدا اسبورتيو من الدرجة الثانية المفاجأة بإخراجه مضيفه ريال سوسييداد من الدور الرابع بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 ، وكان سوسييداد فاز ذهابا على خارج أرضه 1-صفر.

ويلعب لاحقا اليوم اتلتيكو مدريد مع التشي (ثالثة) واتلتيك بلباو مع فورمنتيرا (ثانية) ولاس بالماس مع ديبورتيفو لا كورونيا.

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