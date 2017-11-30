كأس إسبانيا.. برشلونة إلى ثمن النهائي بخماسية في مرمى مورسيا

تأهل فريق برشلونة حامل اللقب إلى دور ثمن النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه مورسيا من الدرجة الثالثة 5-صفر اليوم في إياب الدور الرابع.

وتأهل فريق اشبيلية بفوزه على ضيفه قرطاجنة من الدرجة الثالثة بأربعة أهداف دون رد ، وحقق فريق لييدا اسبورتيو من الدرجة الثانية المفاجأة بإخراجه مضيفه ريال سوسييداد من الدور الرابع بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 ، وكان سوسييداد فاز ذهابا على خارج أرضه 1-صفر.

ويلعب لاحقا اليوم اتلتيكو مدريد مع التشي (ثالثة) واتلتيك بلباو مع فورمنتيرا (ثانية) ولاس بالماس مع ديبورتيفو لا كورونيا.