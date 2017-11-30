 الأمم المتحدة: ما زلنا بانتظار نشوء دولة فلسطين بعد 70 عاما على قرار الجمعية العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

66.3 ألف أجنبي عاطل عن العمل .. زادوا 13.2 ألف في 3 أشهر الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسحق هيديرسفيلد تاون بخماسية الرياض: على اسرائيل وقف سياسة التطهير العرقي التي تمارسها ضد الفلسطينيين الأمم المتحدة: ما زلنا بانتظار نشوء دولة فلسطين بعد 70 عاما على قرار الجمعية العامة كأس إسبانيا.. برشلونة إلى ثمن النهائي بخماسية في مرمى مورسيا خادم الحرمين يستقبل رئيسة وزراء بريطانيا .. ويعقد جلسة مباحثات معها الإيدز في إيران.. أرقام صادمة في الدوري السعودي .. 5 أندية محترفة “رابحة” و 8 “خاسرة” “واتس آب”.. التغلب على أكبر مشكلتين واجهتا مستخدميه دراسة: تواضع الرئيس ينعكس على إبداع مرؤوسيه ! انقلاب اليمن ينهار .. تفجيرات واقتحامات و 13 قتيلا في اشتباكات بين الحوثي وقوات صالح ضوابط جديدة للسعوديين المسافرين إلى تركيا .. اكتشفها الآن
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

الأمم المتحدة: ما زلنا بانتظار نشوء دولة فلسطين بعد 70 عاما على قرار الجمعية العامة

الأمم المتحدة: ما زلنا بانتظار نشوء دولة فلسطين بعد 70 عاما على قرار الجمعية العامة
المناطق - وكالات

تحتفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين .

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريتش في رسالة بهذه المناسبة : إنه وبعد مضى سبعون عاماً على صدور قرار الجمعية العامة 181، ما زلنا في انتظار نشوء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل ، وما زلت مقتنعا بأن حل الدولتين المعترف به في ذلك القرار هو المنطلق الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى إحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد الأمين العام العام الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف، لدعم عملية سياسية جدية، تعتمد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الدولية، تحقق حل الدولتين، وتنهي نصف قرن من الاحتلال، وتحل جميع قضايا الوضع النهائي.

وطبقا للمركز الإخباري للأمم المتحدة، فإن يجري الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة وفي مكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا وفي مواقع أخرى، ويتضمن هذا الحدث عقد اجتماعات خاصة يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة وفي منظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين.

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتفي في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1947 القرار (181 د ثانيا) بتقسيم فلسطين إلى دولتين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>