 الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسحق هيديرسفيلد تاون بخماسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسحق هيديرسفيلد تاون بخماسية

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسحق هيديرسفيلد تاون بخماسية
المناطق - الرياض

حقق فريق أرسنال فوزا كبيرا على ضيفه هيديرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز تشيلسي (حامل اللقب) على ضيفه سوانسي سيتي 1 -صفر ، وبيرنلي على مضيفه بورنموث 2 -1 ، وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 28 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد هيديرسفيلدعند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد سوانسي عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد بورنموث عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

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