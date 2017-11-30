 66.3 ألف أجنبي عاطل عن العمل .. زادوا 13.2 ألف في 3 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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66.3 ألف أجنبي عاطل عن العمل .. زادوا 13.2 ألف في 3 أشهر

66.3 ألف أجنبي عاطل عن العمل .. زادوا 13.2 ألف في 3 أشهر
المناطق - الرياض

بلغ عدد المتعطلين الأجانب في السعودية نحو 66.3 ألف متعطل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 53.1 ألف بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

ووفقا لتحليل نشرته صحيفة “الاقتصادية”، فإن عدد المتعطلين الأجانب في السعودية يشكل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 8.3 في المائة من إجمالي المتعطلين في السعودية (سعوديين وأجانب) والبالغ عددهم نحو 802 ألف متعطل، منهم نحو 736.3 ألف متعطل سعودي بنسبة 91.7 في المائة.

وارتفع عدد المتعطلين الأجانب خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 13.2 ألف متعطل، بنسبة زيادة 24.8 في المائة.
ويتزامن ذلك مع خطط الدولة للسعودة الكاملة لعديد من الوظائف في مختلف القطاعات ورفع نسب التوطين في قطاعات أخرى.

وجاء ارتفاع عدد المتعطلين الأجانب نتيجة لفقدان نحو 61.5 ألف أجنبي لوظائفهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، لينخفض عدد المشتغلين إلى 10.79 مليون مشتغل أجنبي، مقارنة بـ 10.85 مليون بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة انخفاض 0.6 في المائة.

وتزامن ذلك مع انخفاض قوة العمل الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 2.1 في المائة، لتبلغ 7.57 مليون أجنبي، مقارنة بـ 7.74 مليون أجنبي بنهاية الربع الأول 2017، منخفضة بنحو 161.5 ألف أجنبي.

ونظرا لتراجع عدد المشتغلين الأجانب، فقد ارتفع معدل البطالة بين الأجانب في السعودية إلى 0.9 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ0.7 في المائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

ويتوزع عدد المتعطلين الأجانب إلى نحو 45.6 ألف (69 في المائة) من الذكور، ونحو 20.7 ألف من الإناث (31 في المائة).

 

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