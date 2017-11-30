 كلية التربية بالجبيل تكرم 128 متفوقة من طالباتها في حفل التفوق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كلية التربية بالجبيل تكرم 128 متفوقة من طالباتها في حفل التفوق

كلية التربية بالجبيل تكرم 128 متفوقة من طالباتها في حفل التفوق
المناطق - الجبيل

احتفلت صباح امس كلية التربية بالجبيل التابعة لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بطالباتها المتفوقات والبالغ عددهن 128 متفوقة من 7 اقسام وهي: الحاسب الآلي بـ 28 طالبة و الفيزياء بـ 5 طالبات والرياضيات بـ 8 طالبات واللغة الإنجليزية بـ 22 طالبة ورياض الأطفال بـ 34 طالبه ومعلم الصفوف الاولية 16 طالبة و التربية الخاصة 15 طالبة وذلك بحضور أمهات الطالبات وعضوات هيئة التدريس بالكلية ومنسوبيها وذلك في قاعة الأمير محمد بن فهد بالكلية .
من جانبها قالت عميدة الكلية الدكتورة دلال بنت محمد الأمين الشنقيطي انه في كل عام تحتفي جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل متمثلة في كلية التربية بالجبيل بنخبة من الطالبات المتفوقات اللاتي شكلن 5 بالمائة من إجمالي الطالبات المنتسبات للكلية، وتأتي هذه الاحتفالية السنوية لنقول لهن شكرًا على تميزكن و لناكد لهن أن الوطن يعول عليهن الكثير ، وعليهن استثمار مواهبهن وتميزهن في تقدم هذا الوطن المعطاء، وأنا أنتهز هذه الفرصة لتهنئة كل أم و أب منحة الله ابنة متميزة وموهوبة ، وندعوهم لدعم مسيرة بناتهن ليكن أفضل ثمرة لخير شجرة ، يذكر ان الحفل اشتمل على مونتاج لوحة الطموح و كلمة متفوقة القتها عنهم الطالبة ريم بنت خالد الجبر و مونتاج لوحة تحدي ثم مسابقة أرقام وجوائز و قصة متفوقة ثم تكريم المتفوقات .
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