مركز ” دلني ” للأعمال يشارك في ملتقى شباب وشابات أعمال الشرقية

شارك مركز دلني للأعمال أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية لخدمة المنشآت الصغيرة ورواد ورائدات الأعمال، كراعي ماسي في ملتقى شباب وشابات أعمال الشرقية في الفترة من 27 – 29 نوفمبر بمركز معارض الظهران.

وقدم المركز خلال مشاركته في الملتقى الاستشارات الميدانية من فريق المستشارين والمستشارات واستقطاب المنشآت وبناء الشراكات مع الجهات المعنية والتعريف بخدمات المركز.

وحرص المركز على المشاركة في ملتقى شباب وشابات أعمال الشرقية كأول مشاركة في المنطقة الشرقية ضمن خطة مركز دلني للأعمال القادمة لتوسيع نطاق خدماته لتشمل المنطقة الشرقية.

وهنأ مركز دلني للأعمال القائمين على ملتقى شباب وشابات أعمال الشرقية بنجاح الملتقى الذي عرض فيه شباب وشابات الأعمال وأصحاب المبادرات منتجاتهم وخدماتهم مما اتاح لهم فرصة التعرف على السوق وخلق فرص للتعاون والشراكات الناجحة والتكامل مع المهتمين في مجالهم وتخصصاتهم، ويأتي تعزيزاً لرؤية المعرض والملتقى في تنمية شباب الأعمال في المنطقة وإتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال للتعرف على منتجات وخدمات مشروعات الشباب والشابات ودعمها.

وهدف ملتقى شباب وشابات أعمال الشرقية لترويج منتجات وخدمات الشباب والشابات للمستهلك والمستثمر، وتثقيف شباب وشابات الاعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدمت في الملتقى، وحث الشباب والشابات على طرح أفكراهم وأخذ زمام المبادرة فيها، وأيضا عرض بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها، والتعرف على ما تقدمه الجهات الممولة لدعم مشاريع الشباب والشابات.