الأمير سلطان بن سلمان يزور القصيم ويتفقد عدد من مشاريع هيئة السياحة والتراث الوطني

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يدشن ويفتتح صاحب السموالملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية في القصيم عددا من مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم. ويزور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منطقة القصيم يوم الخميس 12/3/1439هـ بإذن الله, حيث يحضر سموه ورشة عمل العناية بالمساجد التاريخية بالقصيم “المرحلة الأولى” والتي تقام برعاية أمير القصيم وتعتبر تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعناية بالمساجد التاريخية بالمملكة, والتي تشهد توقيع 13 اتفاقية للترميم والعناية بمساجد تاريخية بالمنطقة, والاطلاع على المعرض المصور عن المساجد التاريخية بالقصيم، ومعرض عن برنامج العناية بالمساجد التاريخية بالمملكة, كما تتضمن زيارة سموه المسجد التاريخي والذي تبرع بترميمه وإطلاق المبادرة بالقصيم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم والواقع على الطريق الدائري الداخلي جنوب مدينة بريدة و يتجاوز عمره 100 عام تقريبا , كما تتضمن زيارة سمو رئيس الهيئة وضع حجر الاساس لمتحف القصيم الاقليمي بمبلغ سبعة وستون مليون وثمانية وستون ألف ريال والذي يأتي تنفيذه ضمن مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري ويقع على مساحة (10000)م 2 في منطقة حيوية وسط حدائق عامة وساحات ترفيهية ورياضية بمدينة بريدة ويضم عدداً من القاعات كقاعة بيئة المنطقة وتاريخها الطبيعي وقاعة عصور فترة ماقبل الاسلام وقاعة الفترة الاسلامية وقاعة التاريخ الحديث وقاعة عيش السعودية , وتأتي الفكرة التصميمية لمبنى متحف القصيم الاقليمي والتي استمدها الاستشاري المصمم من النسيج العمراني للبلدات التراثية بالقصيم , وعمد المصمم الى فصل كتل عناصر المشروع وتوزيعها داخل تنسيق واحد لتاكيد الفكرة التصميمة مع ابراز التصميم المعماري الاصيل لمنطقة القصيم من خلال الواجهات الخارجية والابنية الداخلية بهدف اعادة الزمن الجميل لجيل الحاضر باسلوب حديث ومعاصر يحاكي تطلعات المستقبل و الأخذ بالعمارة المستدامة من البيئة المحلية وباستخدام المواد المحلية في التشطيبات وفلسفة تنسيق الموقع والتحكم بالمناخ الطبيعي داخل وخارج مبنى المتحف والذي تهدف الهيئة من إنشاءه لتحقيق التواصل بين الحاضر والماضي وغرس مفاهيم التثقيف والتوجيه لشرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية من خلال توفير الجو الملائم داخل المتحف كما يقوم رئيس الهيئة خلال زيارته بتفقد مبنى فرع الهيئة العامةللسياحة والتراث الوطني بالقصيم والجاري تنفيذه على طريق الملك فهد بمدينة بريدة بتكلفة 18 مليون ريال على مساحة ٥٠٠٠ متر مربع, كما تتضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الاطلاع على مجسم المشروع الجديد لنادي الطيران السعودي بالقصيم جنوب محافظة الرس والذي تم اعتماده مؤخرا على مساحة17,600,000 م2 .

من جانبه أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ابراهيم بن علي المشيقح أن المشاريع والمناسبات التي ظفرت بها القصيم وتحتفل بها هي ثمرة للدعم اللامحدود الذي تحظى به المشاريع السياحية والتراثية بالقصيم من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومن صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية في ظل توجيهات القيادة المباركة.—–

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