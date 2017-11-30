النفط يهبط لثالث جلسة على التوالي

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء في جلسة متقلبة شهدت بيانات متعارضة من وزراء للنفط قبل يوم من اجتماع أوبك في فيينا لبحث تمديد اتفاق خفض الإمدادات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 50 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 63.11 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 69 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 57.30 دولار للبرميل.

وتراجع النفط لثالث جلسة على التوالي بعد إشارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين للنفط غير أعضاء بالمنظمة، مثل روسيا، إلى أن اتفاق خفض الإمدادات سيجري تمديده لكن قد يعاد النظر فيه في يونيو حزيران إذا بدأت السوق في الصعود بشكل حاد.

ومن ناحية أخرى فإن انتاج النفط في الولايات المتحدة سجل مستويات قياسية مرتفعة على أساس أسبوعي في الأشهر القليلة الماضية وارتفع إلى 9.68 مليون برميل يوميا في الاسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني. ووفقا لبيانات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن ذلك الرقم يبقى أقل من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في اوائل عقد السبعينيات والبالغ أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.