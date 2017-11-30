 توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين في نسما القابضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير سياحة عسير يقود جولات رقابية على المنشآت السياحية ويؤكد إصدار عقوبات وتشهير بالمخالفين «أردوغان» ينفي أن يكون أقرباء له حولوا ملايين الدولارات إلى الخارج اليمن: الشرعية تقترب من إنجاز النصر هواوي تطلق «هونور في 10» بشاشة طويلة وكاميرتين خلفيتين العمل: هذه هي الفئة المستثناة من قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين في نسما القابضة مركز ” دلني ” للأعمال يشارك في ملتقى شباب وشابات أعمال الشرقية النفط يهبط لثالث جلسة على التوالي الأمير سلطان بن سلمان يزور القصيم ويتفقد عدد من مشاريع هيئة السياحة والتراث الوطني مقهى تجارية غرفة القصيم يبحث فرص الاستثمار في تدوير النفايات «الفيفا» يكشف خبايا قرعة المونديال لتجنب التلاعب أمير القصيم يشيد بجهود لجنة شباب محافظة عيون الجواء
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين في نسما القابضة

توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين في نسما القابضة
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة الوطنية (نسما القابضة) عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات وذلك للعمل في عدة مدن بالمملكة.

وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً بمسميات:

حارس أمن – الخبر

مدقق داخلي – جدة

مهندس مدني – جدة

مدير الموارد البشرية – للنساء/ جدة

مهندس اتصالات – جدة

مدير العقود والمطالبات – مكة المكرمة

مفتش مراقبة ضمان جودة الطلاء – الشرقية

مفتش مراقبة ضمان جودة اللحام – الشرقية

خدمة عملاء – جدة

موظف استقبال – جدة

وطالبت الشركة جميع الراغبين والراغبات في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على رابط بوابة التوظيف أدناه لتقديم المستندات اللازمة:

https://careers.nesma.com/en/job-search-results

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>