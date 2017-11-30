توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين في نسما القابضة

أعلنت الشركة الوطنية (نسما القابضة) عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات وذلك للعمل في عدة مدن بالمملكة.
وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً بمسميات:
حارس أمن – الخبر
مدقق داخلي – جدة
مهندس مدني – جدة
مدير الموارد البشرية – للنساء/ جدة
مهندس اتصالات – جدة
مدير العقود والمطالبات – مكة المكرمة
مفتش مراقبة ضمان جودة الطلاء – الشرقية
مفتش مراقبة ضمان جودة اللحام – الشرقية
خدمة عملاء – جدة
موظف استقبال – جدة
وطالبت الشركة جميع الراغبين والراغبات في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على رابط بوابة التوظيف أدناه لتقديم المستندات اللازمة:
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