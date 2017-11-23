 هواوي تطلق «هونور في 10» بشاشة طويلة وكاميرتين خلفيتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هواوي تطلق «هونور في 10» بشاشة طويلة وكاميرتين خلفيتين

هواوي تطلق «هونور في 10» بشاشة طويلة وكاميرتين خلفيتين
المناطق_وكالات

أعلنت شركة هواوي خلال حدث أقامته في الصين إطلاق هاتف ذكي جديد من سلسلة “هونور” المعروفة بالمواصفات القوية والسعر المعقول، وهو الهاتف “هونور في10”.

ويمتاز هاتف “هونور في 10” الجديد بأنه يسير على خطى معظم الهواتف الذكية التي أطلقت العام الحالي، خاصةً في يتعلق بالشاشة الطويلة مع الحواف الضيقة ونسبة العرض إلى الارتفاع 18:9.

ويقدم الهاتف، الذي يشبه إلى حد كبير هاتف “هونور 7إكس” الذي أعلنته هواوي في أكتوبر الماضي، شاشة من نوع IPS LCD بقياس 5.99 بوصات بدقة 2160×1080 بيكسل.

ويقدم “هونور في10” ذاكرة عشوائية سعة 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسعة حتى 256 غيغابايت عبر الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي”.

ويمتاز الهاتف بالعمل بمعالج ثماني النوى من نوع “كيرين 970” الأحدث من هواوي، والذي يمتاز بالعديد من المزايا المتقدمة، خاصةً أنه يأتي مع وحدة معالجة عصبية.

ويمتاز أيضاً بكاميرتين خلفيتين، ويعمل بالإصدار الأحدث “أوريو 8.0” من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل.

وتأتي كاميرتا الهاتف الخلفيتان بدقة 16 و 20 ميغابيكسل مع مزايا التصوير الذكي التي جاءت مع هاتفها الأحدث “ميت 10 برو”، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي أيضاً عالية الدقة مع دقة 13 ميغابكسل.

ويقدم هاتف “هونور في10″، الذي يأتي مع حساس للبصمة من الخلف، بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3.750 ميللي أمبير/ساعة، ويدعم شبكات الجيل الرابع.

وتعتزم هواوي طرح هاتف “هونور في10” الجديد في الصين ابتداءً من 5 ديسمبر  المقبل بأربعة ألوان، هي: الأحمر والأزرق والأسود والذهبي، وبسعر يعادل 409 دولار أمريكي.

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