 العمل: هذه هي الفئة المستثناة من قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العمل: هذه هي الفئة المستثناة من قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات

العمل: هذه هي الفئة المستثناة من قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات
المناطق_الرياض

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً بعدم فصل زوج المواطنة من العمل في محلات الذهب والمجوهرات، وعدم تطبيق قرار التوطين عليه.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشترط أن تكون على ذمة الوافد أو لديه من زوجته المواطنة أبناء، وأن يكون على رأس العمل قبل قرار التوطين.

ولفتت إلى أنه يمكن إيقاف احتساب الوافد في التوطين بعد تقديم بلاغ الهروب، مشددةً على إمكان أن يسجل المواطن في منشأتين بالتأمينات بحسب المدينة.

بدورها بيّنت مصادر أن قرار توطين محلات الذهب سيبدأ فعلياً في موعد أقصاه الأحد المقبل، موضحةً أن القطاع يعمل به نحو 30 ألف موظف غالبيتهم وافدون في نحو 6 آلاف محل بمختلف مناطق المملكة.

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