 «أردوغان» ينفي أن يكون أقرباء له حولوا ملايين الدولارات إلى الخارج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«أردوغان» ينفي أن يكون أقرباء له حولوا ملايين الدولارات إلى الخارج

«أردوغان» ينفي أن يكون أقرباء له حولوا ملايين الدولارات إلى الخارج
المناطق_وكالات

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزعيم المعارض كمال كيليتشدار أوغلو بالكذب، وأكد أنه سيتقدم بشكوى ضده لأنه اتهم أقرباء له بتحويل ملايين الدولارات إلى حساب “أوفشور”.

وقال أردوغان في خطاب شديد اللجهة ألقاه في أنقرة: خلافاً للادعاءات التي يتم تداولها، لم يخرج أي قرش إلى الخارج. إن هذا الرجل ينشر الأكاذيب”، مضيفاً أن الأشخاص الخمسة المعنيين بهذه الاتهامات “سيشتكون، وأنا أيضاً.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو، أعلن أمس الأول الثلاثاء أنه يملك كشوفات حسابات تؤكد أن أقرباء لأردوغان أحدهم ابنه، نقلوا ملايين الدولارات إلى حساب لشركة في جزيرة مان.

وبعد أن أبرز وثائق دعا كيليتشدار أوغلو أردوغان إلى القيام بما يلزم.ولم يكن بالامكان على الفور التأكد من صحة ما أشار إليه الزعيم المعارض من مصدر محايد.

وأضاف الرئيس التركي وهو بحالة غضب شديد، إن كيليتشدار أوغلو يحمل الشعار الذي يقول اكذب إكذب، لا بد أن يبقى شيء بالنهاية، ووصف حزب الشعب الجمهوري بأنه بات حزب الخيانة الأبرز.

وقال أردوغان أيضاً مخاطباً زعيم المعارضة بما أنك تؤكد أنك تملك أدلة، لماذا لا تكشفها أمام الأمة وتعرضها على السلطات المختصة؟ قدمها إلى مدع عام أو على الأقل إعرضها على وسائل الإعلام.

وبات زعيم حزب الشعب الجمهوري خلال الأشهر الأخيرة الهدف الرئيسي لهجمات أردوغان، الذي يتهمه بأنه يتعامل مع أعداء الشعب.

وكان كيليتشدار أوغلو برز الربيع الماضي عندما نظم مسيرة من أجل العدالة انتهت بتجمع جماهيري حشد مئات آلاف الاشخاص.

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