 اليمن: الشرعية تقترب من إنجاز النصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اليمن: الشرعية تقترب من إنجاز النصر

اليمن: الشرعية تقترب من إنجاز النصر
المناطق_وكالات

قال رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن طاهر بن علي العُقيلي ، إن الجيش في بلاده يحقق مكاسب جديدة كل يوم في حربه التي يشنها ضد ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابيين.

وأكد العقيلي خلال زيارة له إلى جبهات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة أن الشرعية تقترب من إنجاز النصر الكبير للشعب اليمني والأمة العربية واستعادة الدولة ورفع الظلم والمعاناة عن اليمنيين ، وفقا لما أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

ونوه ببطولات الجيش اليمني في معارك ملاحقة بقايا ميليشيا الانقلاب والتمرد ، مضيفا أن قوات الجيش تعتمد في معاركها ضد الإنقلابيين على تكتيكات نوعية تُنهك الخصم وتذيقه الويلات.

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