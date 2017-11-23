 مدير سياحة عسير يقود جولات رقابية على المنشآت السياحية ويؤكد إصدار عقوبات وتشهير بالمخالفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير سياحة عسير يقود جولات رقابية على المنشآت السياحية ويؤكد إصدار عقوبات وتشهير بالمخالفين

مدير سياحة عسير يقود جولات رقابية على المنشآت السياحية ويؤكد إصدار عقوبات وتشهير بالمخالفين
المناطق_عسير

قاد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة الجولات الرقابية على منشآت الإيواء التي ينفذها الفرع ممثلا في قسم التراخيص والجودة ضمن الحملة الوطنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال العمرة إن الجولات مستمرة على مدار العام بشكل دوري، إذ بلغت ١٥٢ جولة نتج عنها ٦٤ محضر ضبط واستدعاء.
وأضاف العمرة أن هذه الحملات ستؤدي في النهاية إلى القيام بإصدار مخالفات وقرارات عقوبات وتشهير بالمخالفين، مبينا أن أهداف الحملة  يعتمد على تعزيز توطين الوظائف السياحية وتعقب مخالفي الأنظمة والرقابة الشاملة على المنشآت السياحية، مما ينعكس ايجابيا على البنية التحتية للسياحة وتطويرها وتقديم كافة الخدمات التي تعزز من مكانة المنطقة على الخارطة السياحية.

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