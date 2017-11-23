وفد رابطة الدوري الإسباني يبدأ متابعة تدريبات المواهب الكروية ومباريات المسابقات السعودية

بدأ وفد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” خلال زيارته للعاصمة الرياض أمس ، تفعيل الشراكة الموقعة مع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في أكتوبر الماضي، حيث قام الوفد بحضور تدريبات المواهب الكروية لمواليد المملكة المقيمين ، إضافة إلى متابعة مباراة فريق النصر مع نظيره الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد ، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

كما سيقوم وفد رابطة الدوري الإسباني خلال هذه الزيارة بحضور عدد من مباريات المسابقات السعودية في مختلف فئاتها العمرية، وزيارة عدد من المنشآت الرياضية وعقد اجتماعات مختلفة مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.