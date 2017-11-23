“بيتكوين” تتكبد خسائر فادحة

هوى سعر الـ “بيتكوين”، العملة الإلكترونية الأكثر شعبية في العالم، مساء أمس الأربعاء بمقدار ألفي دولار، لتتعافى بعدها، وسط مضاربات عنيفة فقدت خلالها العملة نحو 19%.

وبحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت موسكو) من مساء أمس الأربعاء انخفضت العملة الإلكترونية إلى 9564.87 دولار، متراجعة من مستوى قياسي سجلته عند 11 ألف دولار.

لكن الـ “بيتكوين” عاودت الارتفاع من جديد لتصل اليوم الخميس إلى مستوى 10235.86 دولار. وعزا خبراء هبوط العملة الإلكترونية لمشكلات تقنية تعرضت لها بعض منصات تداول العملات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

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وبلغت القيمة السوقية للـ “بيتكوين” بحلول الساعة 09:26 بتوقيت موسكو (06:26 بتوقيت غرينيتش) من اليوم الخميس ما يقارب 172 مليار دولار.

ومنذ بداية العام الجاري صعدت العملة من 1000 إلى مستوى 10 – 11 ألف دولار سجلتها خلال الأيام الماضية، محققة لمستثمريها مكاسب قوية.