 “بيتكوين” تتكبد خسائر فادحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير قطر يتسلم دعوة رسمية من الكويت للمشاركة بالقمة الخليجية الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية نائب أمير مكة يستقبل مدير معهد الإدارة العامة بالمنطقة مايكروسوفت: ويندوز 10 على 600 مليون جهاز إندونيسيا تتوقع خسارة 665 مليون دولار جراء ثوران بركان “أغونغ” اتفاق دولي لتنفيذ عمليات إجلاء طارئة للمهاجرين بليبيا مؤشر الازدهار العالمي :السعودية سعيدة والإمارات في المقدمة وحكومة قطر فاسدة ملك الأردن يحذر من تداعيات نقل السفارة الأميركية للقدس “بيتكوين” تتكبد خسائر فادحة تطور غير مسبوق في علاج مرض ألزهايمر وفد رابطة الدوري الإسباني يبدأ متابعة تدريبات المواهب الكروية ومباريات المسابقات السعودية إعفاء قائد وقائدة مدرسة أهلية بالرياض لضعف تطبيقهم وتفعيلهم لإجراءات الانضباط المدرسي
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

“بيتكوين” تتكبد خسائر فادحة

“بيتكوين” تتكبد خسائر فادحة
المناطق - وكالات

هوى سعر الـ “بيتكوين”، العملة الإلكترونية الأكثر شعبية في العالم، مساء أمس الأربعاء بمقدار ألفي دولار، لتتعافى بعدها، وسط مضاربات عنيفة فقدت خلالها العملة نحو 19%.

وبحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت موسكو) من مساء أمس الأربعاء انخفضت العملة الإلكترونية إلى 9564.87 دولار، متراجعة من مستوى قياسي سجلته عند 11 ألف دولار.

لكن الـ “بيتكوين” عاودت الارتفاع من جديد لتصل اليوم الخميس إلى مستوى 10235.86 دولار. وعزا خبراء هبوط العملة الإلكترونية لمشكلات تقنية تعرضت لها بعض منصات تداول العملات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

coindesk

تطور سعر عملة “البيتكوين” خلال أسبوع

وبلغت القيمة السوقية للـ “بيتكوين” بحلول الساعة 09:26 بتوقيت موسكو (06:26 بتوقيت غرينيتش) من اليوم الخميس ما يقارب 172 مليار دولار.

ومنذ بداية العام الجاري صعدت العملة من 1000 إلى مستوى 10 – 11 ألف دولار سجلتها خلال الأيام الماضية، محققة لمستثمريها مكاسب قوية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>