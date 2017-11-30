 مؤشر الازدهار العالمي :السعودية سعيدة والإمارات في المقدمة وحكومة قطر فاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مؤشر الازدهار العالمي :السعودية سعيدة والإمارات في المقدمة وحكومة قطر فاسدة

مؤشر الازدهار العالمي :السعودية سعيدة والإمارات في المقدمة وحكومة قطر فاسدة
المناطق - الرياض
تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول كأكثر الدول ازدهارا في العالم العربي، بحسب مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليجاتوم البريطانية، العريقة في مجال رصد رخاء الدول وازدهارها.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم كأكثر الدول ازدهارا، وبذلك تكون تقدمت درجتين منذ العام الماضي إذ صنفت خلاله في المركز الحادي والأربعين.

وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نموا نوعيا في معايير المعيشة، وتقدمت دول الخليج العربي على دول الشرق الأوسط بما فيها تركيا وإيران اللتان احتلتا مراكز متأخرة.

وشهدت دولة الإمارات أكبر تحسن في المنطقة في مستوى الحياة والمعيشة خلال الأعوام العشر الأخيرة، واحتلت الإمارات المركز الثالث عالميا في معيار حرية التجارة.

المملكة العربية السعودية تقدمت سبع مراكز هذا العام، وتم تصنيفها في المركز الثامن والسبعين بعد أن كان ترتيبها الخامس والثمانين العام الماضي، وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية والرؤية الطموحة التي تعمل عليها المملكة.

ورأى التقرير أن السعودية شهدت التحسن الأعظم خلال العام الماضي، إذ إن المواطنين شهدوا تحسنا في المعايير الصحية، وارتفاعا في مؤشر السعادة وانخفاضا في مستوى القلق.

أما قطر، فقد أشار التقرير أن السلطات قد تم النظر إليها أنها أكثر فسادا عما كانت عليه خلال العام الماضي، وفيما احتلت قطر المركز السابع والأربعين في التصنيف، فإن التقرير علق بأن الدوحة شهدت سقوطا في معايير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بسبب الصعوبات في إيجاد حلول للوفاء بالالتزامات المالية وتأمين الاستثمارات.

أما، إيران فقد جاءت متأخرة في المركز المئة وسبعة عشر، وعلق التقرير أن الإيرانيين لا يثقون بحكومتهم.

وفي تركيا، فقد أثرت الهجمات الإرهابية والتضييق على الحريات على تصنيف تركيا العالمي، إذ جاءت في المركز الثامن والثمانين وعلق التقرير أن تركيا شهدت سقوطا في الحريات الشخصية بسبب التضييق على الصحافة والتشديد على ممارسة الحقوق المدنية.

كما وتراجعت تركيا في مستوى الأمن القومي بسبب الهجمات الإرهابية والتضييق السياسي.

وتربعت النرويج في المرتبة الأولى عالميا، كأكثر الدول ازدهارا، فيما تراجعت نيوزيلندا إلى المرتبة الثانية، بعد أن كانت الأولى العام الماضي، وجاءت فنلندا ثالثا، وسويسرا رابعا والسويد خامسا، فيما جاءت بريطانيا عاشرا متقدمة مركزا واحدا على ألمانيا، أما الولايات المتحدة فقد تم تصنيفها في المركز الثامن عشر.

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