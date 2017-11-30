نائب أمير مكة يستقبل مدير معهد الإدارة العامة بالمنطقة

شدد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، على أهمية التوسع في مجالات تدريب منسوبي الإمارة، بهدف تطوير الأداء بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمراجعين، مؤكدا أن الإمارة بقيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تولي التدريب والتطوير أهمية كبرى وصولا للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وأكد الأمير عبدالله بن بندر، أن الإمارة ومعهد الإدارة يعملان على مشروع مشترك لتدريب وتأهيل منسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية لتحقيق الهدف المنشود من ذلك.

جاء ذلك لدى استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مؤخرا ، مدير عام معهد الإدارة العامة بالمنطقة علي الغامدي وعددا من منسوبي المعهد ، والذي قدم لسموه إيجازا عن الخدمات التي يقدمها الفرع في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إضافة إلى شرح عن خطط المعهد المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأبدى مدير عام المعهد بالمنطقة، استعداد المعهد لتقديم البرامج التدريبية لموظفي الإمارة من منطلق تعزيز سبل التعاون بين القطاعين بما يحقق الأثر الإيجابي لهذه الشراكة، معلنا في ذات الوقت أن المعهد سيفتتح فرعا تدريبيا نسائيا مطلع العام الهجري المقبل.