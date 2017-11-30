 الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية
المناطق - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية.
وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس استعرض أمير منطقة مكة المكرمة ما تم عمله خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية للوقف ، والرامية لتطوير الحوكمة والتنظيم، والبنية التحتية والتنمية المستدامة ، إضافة للأهداف التنفيذية للوقف خلال العام الحالي والتي يأتي في مقدمتها تطوير البنية التنظيمية للوقف، وتحديد الفئات المستهدفة بدعم برامج المياه على النحو الذي يحقق التطوير المتبادل بين الانسان وبيئته، وحصر وتوثيق عقارات الوقف وإنشاء قاعدة بيانات مركزية رقمية، كما اطلع سموه على خطة تصميم الهوية البصرية وصياغة محتوى الموقع الإلكتروني للوقف.

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