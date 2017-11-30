“تعليم مكة” يتخذ إجراءات حيال هروب طالبات من المدرسة لمنع تكرار هذا السلوك

قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، أنها تابعت مقطع الفيديو المتداول عن هروب الطالبات من السور الخارجي لإحدى المدارس .

و أكدت أنه بعد عمليات البحث والتحري تبين للإدارة أن المدرسة تابعة لتعليم منطقة مكة المكرمة.

وذكرت إنه على الفور تم التوجيه بتشكيل لجنة من مكتب التعليم والقيادة المدرسية وإدارة المتابعة وإدارة التوجيه والإرشاد، لزيارة المدرسة ومباشرة الإجراءات التربوية المناسبة والتي تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أخرى.

جاء ذلك بعد توثيق مقطع فيديو انتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي لم يُحدد ناشره موقع المدرسة ولا زمن الواقعة.