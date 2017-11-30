 “تعليم مكة” يتخذ إجراءات حيال هروب طالبات من المدرسة لمنع تكرار هذا السلوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة الإحصاء: “مليار لتر من الوقود ” حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي أمير الرياض يكرم المواطن الشيباني لإنقاذه طالبات وإبعادهن عن خطر حريق الحافلة المدرسية “الغذاء والدواء” تحذّر من عدسات أكيوفيو اللاصقة نوع أوسيس تشغيلة رقم B00GW4Z الأمم المتحدة: 500 شخص بحاجة لإجلائهم فورا من الغوطة الشرقية مهدي الكناني مديراً لإعلام مهرجان القصة بالباحة نائب أمير المنطقة الشرقية يزور ملتقى ومعرض شباب وشابات الاعمال 2017 التحالف ضد داعش يقر بمقتل مئات المدنيين في غاراته “تعليم مكة” يتخذ إجراءات حيال هروب طالبات من المدرسة لمنع تكرار هذا السلوك “الزكاة والدخل”: الجهات الحكومية خاضعة لـ”القيمة المضافة”.. والشركات المتعاقدة هي المطالبة بالتحصيل تقرير: تعداد المسلمين بفرنسا قد يصل إلى 13.2 مليون شخص بحلول عام 2025 قبيل قرعة المونديال.. السهلاوي يتحدث الألمانية وليفاندوفسكي يتحدث بالعربية الحريري: أخشى أن يكلفنا تدخل حزب الله في المنطقة غالياً
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

“تعليم مكة” يتخذ إجراءات حيال هروب طالبات من المدرسة لمنع تكرار هذا السلوك

“تعليم مكة” يتخذ إجراءات حيال هروب طالبات من المدرسة لمنع تكرار هذا السلوك
المناطق - جدة

قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، أنها تابعت مقطع الفيديو المتداول عن هروب  الطالبات من السور الخارجي لإحدى المدارس .

 و أكدت أنه بعد عمليات البحث والتحري تبين للإدارة أن المدرسة تابعة لتعليم منطقة  مكة المكرمة.

وذكرت إنه على الفور تم التوجيه بتشكيل لجنة من مكتب التعليم والقيادة المدرسية وإدارة المتابعة وإدارة التوجيه والإرشاد، لزيارة المدرسة ومباشرة الإجراءات التربوية المناسبة والتي تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أخرى.

جاء ذلك بعد توثيق مقطع فيديو انتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي لم يُحدد ناشره موقع المدرسة ولا زمن الواقعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>