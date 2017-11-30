مهدي الكناني مديراً لإعلام مهرجان القصة بالباحة

أصدر رئيس نادي الباحة الأدبي الشاعر حسن بن محمد الزهراني قرار تكليف الاستاذ مهدي الكناني بإدارة المركز الإعلامي الخاص بمهرجان القصة الذي ينظمه نادي الباحة الادبي الموسم الحالي من 17 الى 19 ربيع الأول 1439هـ الموافق 5 الى 7 ديسمبر 2017موعبر الزميل مهدي الكناني عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباحة الادبي على ثقتهم .وقال كل الشكر والتقدير لنائب رئيس نادي الباحة الادبي رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور عبدالله غريب الذي منحني شرف العمل في هذه المؤسسة الثقافية الملهمة من خلال هذا المهرجان الذي يُعد الاول من نوعه على المستوى المحلي ويحظى بحضور لافت من مثقفي المملكة والوطن العربي

وقال الكناني نأمل بجهود الإعلاميين أن نكون على مستوى الحدث حيث نعمل في فريق واحد مع كافة الأصدقاء والزملاء الاعلاميين في منطقة الباحة والذين تعودنا منهم الوقفة الصادقة مع كل حدثٍ يُسهم في تقديم الباحة إنسانا ومكانا وهذا ما نتطلع إليه في هذا المهرجان وتكتمل البهجة بتفاعل الجميع مع هذا الحدث الثقافي الادبي.