 الأمم المتحدة: 500 شخص بحاجة لإجلائهم فورا من الغوطة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة: 500 شخص بحاجة لإجلائهم فورا من الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة: 500 شخص بحاجة لإجلائهم فورا من الغوطة الشرقية
المناطق - وكالات

أعلن المستشار الأممي للشؤون الإنسانية، يان إيغيلاند، أن 500 شخص بحاجة لإجلائهم فورا من الغوطة الشرقية في سوريا.

وقال إيغيلاند في مؤتمر صحفي له بجنيف، اليوم الخميس، إن “هناك 400 ألف شخص في وضع حرج” بمنطقة الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد تصعيدا.

وأكد إيغيلاند أن الأمم المتحدة بانتظار الضوء الأخضر من الحكومة السورية لإجلاء السكان، بمن فيهم 167 طفلا. وأشار إلى أنه لم يتم إجلاء أي شخص حتى الآن، وأن 9 أشخاص قد توفوا.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تمكنت من إيصال المساعدات إلى 7 آلاف شخص بفضل هدنة يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التي تم إعلانها بوساطة روسية.

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