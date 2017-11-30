“الغذاء والدواء” تحذّر من عدسات أكيوفيو اللاصقة نوع أوسيس تشغيلة رقم B00GW4Z

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدسات أكيوفيو اللاصقة من نوع أوسيس (ACUVUE® OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS)، ذات التشغيلة رقم (B00GW4Z)، التي ينتجها مصنع جونسون أند جونسون فيجن كير (Johnson & Johnson Vision Care) في إيرلندا.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن سبب التحذير وجود خلل مصنعي في رقم التشغيلة (B00GW4Z)، يؤدي إلى تشويش أو عدم دقة الرؤية في عين واحدة، مشيرة إلى أن المنتجات التي تشملها التشغيلة هي المصنعة بتاريخ 26 نوفمبر 2013، وتاريخ انتهاء 1 نوفمبر 2018.

وذكرت الهيئة أن الإجراءات التصحيحية شملت حصر المنتجات المتأثرة، والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية وإبلاغهم بهذا الاستدعاء، والتوصية بعدم الاستخدام.

ودعت المستهلكين إلى التأكد فيما إذا كان المنتج لديهم مشمولاً بهذا التحذير، والتوقف عن استخدام المنتجات المتأثرة، واستبدالها مجاناً من خلال منافذ البيع.

وشددت الهيئة على أهمية إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بهذا المنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال: مركز الاتصال الموّحد للهيئة على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط التالي: https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.