 “الغذاء والدواء” تحذّر من عدسات أكيوفيو اللاصقة نوع أوسيس تشغيلة رقم B00GW4Z | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الغذاء والدواء” تحذّر من عدسات أكيوفيو اللاصقة نوع أوسيس تشغيلة رقم B00GW4Z الأمم المتحدة: 500 شخص بحاجة لإجلائهم فورا من الغوطة الشرقية مهدي الكناني مديراً لإعلام مهرجان القصة بالباحة نائب أمير المنطقة الشرقية يزور ملتقى ومعرض شباب وشابات الاعمال 2017 التحالف ضد داعش يقر بمقتل مئات المدنيين في غاراته “تعليم مكة” يتخذ إجراءات حيال هروب طالبات من المدرسة لمنع تكرار هذا السلوك “الزكاة والدخل”: الجهات الحكومية خاضعة لـ”القيمة المضافة”.. والشركات المتعاقدة هي المطالبة بالتحصيل تقرير: تعداد المسلمين بفرنسا قد يصل إلى 13.2 مليون شخص بحلول عام 2025 قبيل قرعة المونديال.. السهلاوي يتحدث الألمانية وليفاندوفسكي يتحدث بالعربية الحريري: أخشى أن يكلفنا تدخل حزب الله في المنطقة غالياً خلال ترؤسه مجلس التعليم.. النفيعي: الميدان التعليمي يشهد حراكا تطويريا متميز دي ميستورا يلتقي وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية في جنيف
عاجل | التركي :مؤتمر صحفي بشأن “إحصائيات مهام حرس الحدود خلال عام ١٤٣٨”

“الغذاء والدواء” تحذّر من عدسات أكيوفيو اللاصقة نوع أوسيس تشغيلة رقم B00GW4Z

“الغذاء والدواء” تحذّر من عدسات أكيوفيو اللاصقة نوع أوسيس تشغيلة رقم B00GW4Z
المناطق - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدسات أكيوفيو اللاصقة من نوع أوسيس (ACUVUE® OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS)، ذات التشغيلة رقم (B00GW4Z)، التي ينتجها مصنع جونسون أند جونسون فيجن كير (Johnson & Johnson Vision Care) في إيرلندا.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن سبب التحذير وجود خلل مصنعي في رقم التشغيلة (B00GW4Z)، يؤدي إلى تشويش أو عدم دقة الرؤية في عين واحدة، مشيرة إلى أن المنتجات التي تشملها التشغيلة هي المصنعة بتاريخ 26 نوفمبر 2013، وتاريخ انتهاء 1 نوفمبر 2018.
وذكرت الهيئة أن الإجراءات التصحيحية شملت حصر المنتجات المتأثرة، والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية وإبلاغهم بهذا الاستدعاء، والتوصية بعدم الاستخدام.
ودعت المستهلكين إلى التأكد فيما إذا كان المنتج لديهم مشمولاً بهذا التحذير، والتوقف عن استخدام المنتجات المتأثرة، واستبدالها مجاناً من خلال منافذ البيع.
وشددت الهيئة على أهمية إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بهذا المنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال: مركز الاتصال الموّحد للهيئة على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط التالي: https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>