أمير الرياض يكرم المواطن الشيباني لإنقاذه طالبات وإبعادهن عن خطر حريق الحافلة المدرسية

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، المواطن محمد بن سلطان الشيباني سائق أحد حافلات النقل المدرسي التي تعرضت للاحتراق وقام بعمل بطولي بإنقاذ الطالبات وإبعادهن عن خطر الحريق .

وثمن سمو أمير منطقة الرياض ما قام به المواطن الشيباني من عمل اهتماماً ببناته الطالبات وحفاظاً على سلامتهن وأداء الأمانة التي وكلت إليه في إيصالهن سالمات لأهاليهن .

وقدم سموه خطاب شكر للمواطن ومكافأة مالية .

من جهته أعرب الشيباني عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر على هذه اللفتة الكريمة, مؤكداً التزامه بواجبه تجاه عمله.