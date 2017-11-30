“بلدي المخواة” يناقش احتياجات خدمات ناوان والطريق الدائري بالمحافظة

ترأس رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة المخواة علي بن جمعان الغامدي جلسة المجلس البلدي بحضور أعضاء المجلس حيث ناقش احتياجات مكتب الخدمات البلدية بمركز ناوان وتقاطع الطريق الدائري مع الطريق العام للمخواة – قلوة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحافظة المخواة الاستاذ عبدالله علي الغامدي بأن المجلس أكد على البلدية بالانتهاء من مبنى الخدمات بمركز ناوان وتعيين مشرف خدمات وخدمات عمال ونظافة ومراقبين صحيين قبل نهاية الشهر الجاري وسوف يقوم المكتب بأعمال أولية في تقديم بعض الخدمات ، وسيتم تطويره على مراحل ليقدم مستقبلاً كآفة الخدمات .

وناقش المجلس مقترح البلدية لتقاطع الطريق الدائري بحي القفيل مع الطريق العام الرابط محافظة المخواة بمحافظة قلوة ، وطالب البلدية بتقديم أكثر من تصور للطريق الدائري الغربي والدوار .

واطلع المجلس على تقرير لجنة المشاريع وفق دليل تقييم اعمال البلدية ،على كلاً من مشروع الساحة الشعبية الجديدة بنسبة إنجاز ( 100% )، ومشروع أخطار السيول بنسبة إنجاز ( 98%) ، ومشروع سفلتة وإنارة وأرصفه بنسبة إنجاز ( 77%) وقرر المجلس متابعة المشاريع وعدم الانتقال المشروع حتى الانتهاء منه واستعرض خطة العمل للرقابة وأكد على تهيئة المرافق والحدائق والمتنزهات .

كما قدم رئيس البلدية الأستاذ محمد خميس العويفي ورقة عمل عن الإدارة والسلوك التنظيمي للمنظمة وقدم المجلس شكره وتقديره له وأوصى بتعميمها على إدارات وأقسام البلدية .