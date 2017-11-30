ريادة الشركة السعودية للخدمات الأرضية ومتانة برامجها للأمن والسلامة

حرصت الشركة من خلال جهودها المتواصلة في تطبيق برنامج الأمن والسلامة (FOD Walk) والذي يعنى بإزالة الأجسام الغريبة من ساحات المطارات والتي تسبب أضراراً للطائرات والمعدات التشغيلية الخاصة بالمناولة الأرضية. حيث نفذت يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1439هـ الموافق 29 نوفمبر 2017م، حملة داخل ساحات مطار أبها الإقليمي تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة من جميع الجهات المعنية من الخطوط السعودية وشركات الطيران الدولية والعاملين بساحات المطارات ومنسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وتأتي هذه الحملة بعد تطبيقها في كل من مطارات جدة والمدينة والدمام والرياض وينبع. وستستمر الحملة حتى تغطي جميع مطارات المملكة.