الثانوية الخامسة والثلاثون والثانية كبيرات  تكرم حارسها وتطلق عليه سفير الجودة

ضمن فعاليات الاحتفاء بيوم الجودة وفي بادرة رائعة كرمت الثانوية الخامسة والثلاثون والثانية كبيرات بالطائف العم عمر السفياني وذلك نظير عمله حارسا للمدرسة وقد أطلق عليه خلال التكريم بسفير الجودة وامين المدرسة وقدم له شهادة تقدير وخطاب شكر وهدية قيمة .

وقد ذكرت قائدة المدرسة الأستاذة رقية النمري أن العم عمر يستحق لقب سفير الجودة وامين المدرسة على الجهود التي يبذلها عامين متتاليين بلا كلل في خدمة المدرسة وكل مايتعلق بها وهذا التكريم يستحقه لأنه أحد شركاء النجاح والجودة .

واضافت النمري أن الجودة أسلوب تطوير شامل ومستمر في الأداء يشمل الجميع فهي رحلة مستمرة وليست محطة وصول حيث يحتفل بها العالم في كل عام بشهر نوفمبر ويتم في هذا اليوم تكريم المتميزين في الاداء ويُطلق عليهم سفراء الجودة وتحت شعار ( القيادة التربوية … تصنع الفرق فنسأل الله التوفيق والإخلاص في القول والعمل .