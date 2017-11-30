أرامكو السعودية تواصل مبادراتها البيئية بدعم توسعة زراعة نبات الجوجوبا في المملكة

نظمت أرامكو السعودية بالتعاون مع جامعة الملك فيصل في الأحساء، ورشة علمية يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ربيع الأول 1439هـ الموافق 29 و30 نوفمبر 2017م، تحت شعار “الجوجوبا: الواقع والأمل”، بمشاركة العديد من المؤسسات العلمية المحلية والدولية، وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها تجاه حماية البيئة وامتدادًا لمبادراتها الهادفة لزيادة المناطق الخضراء، وزراعة النباتات الملائمة لبيئة المملكة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة العملية في إطار شراكة إستراتيجية بين أرامكو السعودية وجامعة الملك فيصل، حيث تهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى دعم توسعة زراعة نبات الجوجوبا في مناطق المملكة، لما له من خصائص مميزة مثل: القابلية العالية للنمو في المناطق الصحراوية، والري باستخدام المياه المالحة، والنمو لارتفاعات عالية تصل إلى ثلاثة أمتار، والعمر الطويل الذي قد يصل إلى أكثر من 100 عام مما يسهم في زيادة الرقعة الخضرا، و مكافحة تعرية التربة و جذب الطيور المهاجرة وتقليل استهلاك المياه لأغراض زراعية.

وألقت، كبير المهندسين في أرامكو السعودية، المهندسة نبيلة التونسي، كلمة خلال فعاليات الورشة العلمية، أشارت فيها إلى أن مشاركة أرامكو السعودية في هذه الورشة تأتي استمرارًا لمبادرات بيئية متعددة تبنتها الشركة، مثل: زراعة نبات القرم على شواطئ جزيرة تاروت للمحافظة على الثروة السمكية، ومحمية المها العربي في صحاري الشيبة في الربع الخالي، وعديد من المبادرات في زراعة النباتات لمكافحة التصحر وانجراف التربة، وتوفير المياه، وحماية البيئة، وذلك منذ إطلاق أول خطة بيئية للشركة قبل أكثر من 50 عامًا. وتهدف هذه الورشة العلمية أيضًا إلى تسليط الضوء على الاستخدامات الممكنة لنبات الجوجوبا في مجالات الطب والصناعات الغذائية والدوائية حيث أثبتت الأبحاث العالمية والمحلية الفوائد المتعددة لزيت نبات الجوجوبا و استخدماتها الممكنة في صناعة الدواء والاستخدام كوقود حيوي.