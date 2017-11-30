 وزير الخارجية اليمني يؤكد أن بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران للانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية اليمني يؤكد أن بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران للانقلابيين أرامكو السعودية تواصل مبادراتها البيئية بدعم توسعة زراعة نبات الجوجوبا في المملكة الثانوية الخامسة والثلاثون والثانية كبيرات  تكرم حارسها وتطلق عليه سفير الجودة ريادة الشركة السعودية للخدمات الأرضية ومتانة برامجها للأمن والسلامة رئيس هيئة السياحة وأمير القصيم يزيحان الستار لترميم 14 مسجداً تاريخياً  سلطان بن سلمان يفتتح مسجد المعارك التاريخي ببريدة بعد إعادة ترميمه على نفقة أمير القصيم “بلدي المخواة” يناقش احتياجات خدمات ناوان والطريق الدائري بالمحافظة بالشراكة مع قسم الجودة الشاملة وقسم التدريب .. ” تعليم قلوة ” يقيم ندوة عن ” جودة القيادة التربوية “ قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة انطلاق مسابقة ” تدبر” في عامها 41 بمشاركة 650 متسابقاً بتعليم مكة التنمية السياحية بالوجه تعلن فتح باب المشاركة في معرض صور ملتقى ألوان السعودية 2017م هيئة الإحصاء: “مليار لتر من الوقود ” حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي

وزير الخارجية اليمني يؤكد أن بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران للانقلابيين

وزير الخارجية اليمني يؤكد أن بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران للانقلابيين
واس - عدن

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ، ان الأوضاع في بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران لميليشيا الحوثي والمخلوع بالسلاح ولن تستقر في وجود ميليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة.
وقال المخلافي إن تحالف الإنقلابيين يسعى لتنفيذ أجندة إقليمية إيرانية هدفها التوسع بالمنطقة وزعزعة أمن اليمن والدول المجاورة والإقليم وبالتأثير على الأمن والسلم الدوليين.
وجدد الوزير اليمني، موقف الحكومة الشرعية الداعم لعملية السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، مفيداً في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أن الحكومة ما تزال تمد يدها للسلام العادل والدائم القائم على المرجعيات المتفق عليها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>