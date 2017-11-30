وزير الخارجية اليمني يؤكد أن بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران للانقلابيين

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ، ان الأوضاع في بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران لميليشيا الحوثي والمخلوع بالسلاح ولن تستقر في وجود ميليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة.

وقال المخلافي إن تحالف الإنقلابيين يسعى لتنفيذ أجندة إقليمية إيرانية هدفها التوسع بالمنطقة وزعزعة أمن اليمن والدول المجاورة والإقليم وبالتأثير على الأمن والسلم الدوليين.

وجدد الوزير اليمني، موقف الحكومة الشرعية الداعم لعملية السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، مفيداً في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أن الحكومة ما تزال تمد يدها للسلام العادل والدائم القائم على المرجعيات المتفق عليها.