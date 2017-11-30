 الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط (118425) مخالفاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط (118425) مخالفاً

الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط (118425) مخالفاً
واس - الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 3 / 1439هـ حتى نهاية يوم الأربعاء 11 / 3 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية: ـ
أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (118425) مخالفاً، منهم (67760) مخالفاً لنظام الإقامة، و (19709) مخالفين لنظام أمن الحدود، و (30956) مخالفاً لنظام العمل.
ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (1425) شخصاً، ( 78 % ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 21 % ) اثيوبيو الجنسية، و ( 1 % ) جنسيات أخرى، تم ترحيل (870) منهم، كما تم ضبط (30) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (416) شخصاً.
رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (58) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق (34) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (24) سعودياً.
خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين (12632) وافداً مخالفاً، منهم (11548) رجلاً، و (1084) امرأة.
سادساً : تم ترحيل (17237) مخالفاً، وإيقاع العقوبات الفورية بحق (11811) مخالفاً، وإحالة (14870) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (15543) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.

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