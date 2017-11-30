 عمل الرياض يضبط “197” مخالفة للتأنيث وتوطين قطاع الاتصالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض يضبط “197” مخالفة للتأنيث وتوطين قطاع الاتصالات الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط (118425) مخالفاً وزير الخارجية اليمني يؤكد أن بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران للانقلابيين أرامكو السعودية تواصل مبادراتها البيئية بدعم توسعة زراعة نبات الجوجوبا في المملكة الثانوية الخامسة والثلاثون والثانية كبيرات  تكرم حارسها وتطلق عليه سفير الجودة ريادة الشركة السعودية للخدمات الأرضية ومتانة برامجها للأمن والسلامة رئيس هيئة السياحة وأمير القصيم يزيحان الستار لترميم 14 مسجداً تاريخياً  سلطان بن سلمان يفتتح مسجد المعارك التاريخي ببريدة بعد إعادة ترميمه على نفقة أمير القصيم “بلدي المخواة” يناقش احتياجات خدمات ناوان والطريق الدائري بالمحافظة بالشراكة مع قسم الجودة الشاملة وقسم التدريب .. ” تعليم قلوة ” يقيم ندوة عن ” جودة القيادة التربوية “ قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة انطلاق مسابقة ” تدبر” في عامها 41 بمشاركة 650 متسابقاً بتعليم مكة

عمل الرياض يضبط “197” مخالفة للتأنيث وتوطين قطاع الاتصالات

عمل الرياض يضبط “197” مخالفة للتأنيث وتوطين قطاع الاتصالات
المناطق ـ الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع قوة الحملات الأمنية المشتركة وبلدية الشميسي مجموعة من الحملات التفتيشية في مواقع مختلفة بالعاصمة استهدفت 484 محلاً تجارياً، في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها، تم خلالها ضبط 184 مخالفة، واغلاق عدة محال لم تلتزم بتطبيق قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقبضت الجهات الأمنية  على ( 13 ) مخالف لنظام الإقامة والعمل، من مختلف الجنسيات، أحيلوا جميعاً إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، كما تجاوب مفتشو عمل الرياض مع 40 بلاغا رصدوا خلالها 13 مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات النظامية وفق اللوائح التنظيمية بحق المخالفين.
وأوضح  مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض لقطاع العمل احمد المطوع، أن الحملات التفتيشية والجهود الميدانية مستمرة للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطين قطاع الاتصالات، كما بين أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات هي تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات وتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين. مؤكدا أن الحملات التفتيشية ستتواصل على مدار الساعة وفق خطط مجدولة، وستشمل جميع الانشطة التجارية التي تشرف عليها الوزارة تنظيمياً.

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