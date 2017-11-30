امين الباحة يفتتح سوق شبرا التجاري بمحافظة بلجرشي 

أفتتح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عصر اليوم الخميس مجمع سوق شبرا التجاري بمحافظة بلجرشي والذي يتكوّن من طابقين وتتجاوز مساحته ١٥ ألف م٢، حيث قام بقص الشريط إيذاناً بالإفتتاح ومزاولة النشاط في السوق ثم تجوّل برفقة المسؤولين في أجنحة السوق المختلفة، حيث تعرف من خلال الجولة على مكوّنات مبنى السوق وعناصر المشروع ومرافقه وأقسامه، وقد أبدى أمين المنطقة إعجابه بما شاهده من اتساع مساحة السوق وموقعه المتميز وحسن تنظيمه وطرازه المعماري الجذاب بالإضافة إلى وجود العديد من التجهيزات والخدمات المساندة التي ستخدم مرتادي السوق من أهالي المنطقة وزوارها.

وذكر الدكتور علي السواط بهذه المناسبة بأن أمانة المنطقة وبتوجيهات مباشرة من أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز وبدعم ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ تدعم الاستثمار البلدي والحراك الاقتصادي في مدن المنطقة بما يسهم في رفع مستوى التنمية في المنطقة ويخدم سكانها، لافتاً إلى أمانة منطقة الباحة بصدد إطلاق حقيبة استثمارية واعدة خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم من خلالها طرح مواقع وفرص استثمارية جاذبة ومتعددة أمام المستثمرين ورجال الأعمال لتقديم الخدمة في وظائف وأغراض مختلفة تتطلبها تنمية المنطقة كالإستثمار الصناعي والإيواء الفندقي والسياحي والأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمدن الترفيهية.